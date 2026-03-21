REVUE DE PRESSE PEOPLE
21 mars 2026
Nicola Peltz défie les Beckham, Barron Trump copie-corrige son père; Demi Moore & Bruce Willis papy-mamisent, Vera Wang & Whoopi Goldberg jouent les septapouffes; Kim Kardashian tombe dans un buisson, Madonna sur un os; Ines de Ramon pince-fesse Brad Pitt
Royautés sous pression, clans familiaux en vrac, stars cabossées, amours en rodage et egos parfaitement coiffés : la semaine people ressemble à un grand théâtre où chacun tente de garder la pose pendant que le décor bouge.
30 min de lecture
MOTS-CLESBarron Trump , Donald Trump , Kim Kardashian , Brad Pitt , Ines de Ramon , Elodie Poux , Albert de Monaco , Caroline de Monaco , Madonna , Whoopi Goldberg , Mette-Marit , Haakon de Norvège , royauté , David Beckham , Brooklyn Beckham , Nicola Peltz , Kylie Jenner , Emmanuel Macron , Harry Styles , Bianca Censori , Heidi Klum , Seal , Kad Merad , James Marsters , Zendaya , Tom Holland , Ben Affleck , Bruno Salomone , Bruce Willis , Demi Moore , Revue de presse people , people
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.