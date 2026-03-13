REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

13 mars 2026

Municipales : Marianne veut dégager les candidats toxiques, Le Point voit Nantes virer à droite, le Nouvel Obs Toulon au RN; L'Express dénonce les relais français des Mollahs; Pete Hegseth se prend pour un Croisé; Sarkozy est en quête de grâce

A la Une de vos hebdos cette semaine : Enlisement en vue dans les sables mouvants du Moyen-Orient : Le Nouvel Obs cherche la sortie de crise ; Le Point voit les pays du Golfe à un carrefour, Merci, dixit L'Express, la CIA et le Mossad !