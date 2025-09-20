Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Peopleil y a 49 minutes
Revue de Presse People

Monica Bellucci & Tim Burton rompent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu approfondissent, Léa Salamé et Raphaël G. font chambre à part; Carla Bruni s’inquiète pour sa fille; Melania Trump & la princesse de Galles copinent, la Reine de Danemark s’encanaille

Cette semaine, les magazines se répondent dans un ballet de contrastes : inquiétudes maternelles pour Carla Bruni face à l’exposition de sa fille Giulia, drame routier pour Isabelle Nanty, clap de fin pour Monica Bellucci et Tim Burton… mais aussi éclats amoureux du duo Lavoine-Karembeu, officialisation passionnée de Florence Foresti, ou audace signée Glenn Close. Entre séparations, réconciliations royales et confidences inattendues, les pages people offrent un condensé d’émotions, de glamour et de rebondissements.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

