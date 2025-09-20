Peopleil y a 49 minutes
Revue de Presse People
Monica Bellucci & Tim Burton rompent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu approfondissent, Léa Salamé et Raphaël G. font chambre à part; Carla Bruni s’inquiète pour sa fille; Melania Trump & la princesse de Galles copinent, la Reine de Danemark s’encanaille
Cette semaine, les magazines se répondent dans un ballet de contrastes : inquiétudes maternelles pour Carla Bruni face à l’exposition de sa fille Giulia, drame routier pour Isabelle Nanty, clap de fin pour Monica Bellucci et Tim Burton… mais aussi éclats amoureux du duo Lavoine-Karembeu, officialisation passionnée de Florence Foresti, ou audace signée Glenn Close. Entre séparations, réconciliations royales et confidences inattendues, les pages people offrent un condensé d’émotions, de glamour et de rebondissements.
