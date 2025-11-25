REVERS SOLITAIRE

25 novembre 2025

Michel-Edouard Leclerc, grand distributeur de baffes : « Attaquer Shein ? Connerie ! »

Pour le patron des centres Leclerc, la plainte pour concurrence déloyale déposée par ses confrères contre le géant chinois relève de « l’hystérie », voire du « racisme » : « Je trouve ça con. Faisons plutôt mieux ce qu'il fait mal ».