Michel-Edouard Leclerc : "Chez moi aussi il y a du choix et c'est pas cher non plus..."
REVERS SOLITAIRE
25 novembre 2025
Michel-Edouard Leclerc, grand distributeur de baffes : « Attaquer Shein ? Connerie ! »
Pour le patron des centres Leclerc, la plainte pour concurrence déloyale déposée par ses confrères contre le géant chinois relève de « l’hystérie », voire du « racisme » : « Je trouve ça con. Faisons plutôt mieux ce qu'il fait mal ».
2 min de lecture
THEMATIQUESConsommation
