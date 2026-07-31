REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Lisnard, Kasbarian, Morançais : les 3 mousquetaires qui voulaient importer le miléisme; L'Express voit L'Europe et Israël divorcer; Marianne ne croit pas à l'opération blanchiment de Louis Jublin; Le Nouvel Obs voit Maxime Saada obligé de se mouiller

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le pyrocène a commencé pour Le Nouvel Obs qui préfère l'âge du feu à l'anthropocène. L'Express dresse le palmarès des meilleurs espions, et se réjouit de la deuxième place de la France ; la DGSE, tout comme le MI6, aide régulièrement l'Ukraine dans ses opérations clandestines. Mais aujourd'hui, les Européens viennent désormais autant apprendre des Ukrainiens qu'à les former. Le Point part à la rencontre de Sanae Takaichi, la Thatcher japonaise qui tente de réveiller un pays assoupi.