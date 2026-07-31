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Blurred backgroundÀ la Une de vos hebdos cette semaine
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

31 juillet 2026

Lisnard, Kasbarian, Morançais : les 3 mousquetaires qui voulaient importer le miléisme; L'Express voit L'Europe et Israël divorcer; Marianne ne croit pas à l'opération blanchiment de Louis Jublin; Le Nouvel Obs voit Maxime Saada obligé de se mouiller

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le pyrocène a commencé pour Le Nouvel Obs qui préfère l'âge du feu à l'anthropocène. L'Express dresse le palmarès des meilleurs espions, et se réjouit de la deuxième place de la France ; la DGSE, tout comme le MI6, aide régulièrement l'Ukraine dans ses opérations clandestines. Mais aujourd'hui, les Européens viennent désormais autant apprendre des Ukrainiens qu'à les former. Le Point part à la rencontre de Sanae Takaichi, la Thatcher japonaise qui tente de réveiller un pays assoupi.

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MOTS-CLES

Christelle Morançais , David Lisnard , Guillaume Kasbarian , Marianne , Le Point , L'Express , Le nouvel Obs

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 