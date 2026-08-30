ATLANTICO GREEN
30 août 2026
Les montagnes de la planète, nouvelle bombe à retardement du dérèglement climatique ?
Glaciers en recul, permafrost qui dégèle, parois rocheuses fragilisées : le réchauffement climatique transforme les équilibres des montagnes et accroît le risque d’effondrements, de glissements de terrain ou de vidanges de lacs glaciaires. Des Alpes à l’Himalaya, les reliefs deviennent ainsi des territoires de plus en plus exposés.
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Spécialiste du climat des régions polaires, notamment du bilan de masse des calottes de glace et des processus de surface, Gerhard Krinner est directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) et membre du bureau de la section "Système Terre : enveloppes superficielles" du comité national de la recherche scientifique.
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Spécialiste du climat des régions polaires, notamment du bilan de masse des calottes de glace et des processus de surface, Gerhard Krinner est directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) et membre du bureau de la section "Système Terre : enveloppes superficielles" du comité national de la recherche scientifique.