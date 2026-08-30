Les montagnes de la planète, nouvelle bombe à retardement du dérèglement climatique ?

Spécialiste du climat des régions polaires, notamment du bilan de masse des calottes de glace et des processus de surface, Gerhard Krinner est directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) et membre du bureau de la section "Système Terre : enveloppes superficielles" du comité national de la recherche scientifique.