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Un oiseau survole le mont Machapuchare et la chaîne de montagnes de l'Annapurna, près de Pokhara, le 7 juin 2025.
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ATLANTICO GREEN

30 août 2026

Les montagnes de la planète, nouvelle bombe à retardement du dérèglement climatique ?

Glaciers en recul, permafrost qui dégèle, parois rocheuses fragilisées : le réchauffement climatique transforme les équilibres des montagnes et accroît le risque d’effondrements, de glissements de terrain ou de vidanges de lacs glaciaires. Des Alpes à l’Himalaya, les reliefs deviennent ainsi des territoires de plus en plus exposés.

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MOTS-CLES

catastrophes naturelles , réchauffement climatique , Népal , coulée de boue , Tibet , Chine , himalaya , victimes , glissement de terrain , montagnes , lac , Eau , fonte des glaces , fonte des neiges , scientifiques , science , recherche , risques , menaces

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Gerhard Krinner

Spécialiste du climat des régions polairesnotamment du bilan de masse des calottes de glace et des processus de surface, Gerhard Krinner est directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) et membre du bureau de la section "Système Terre : enveloppes superficielles" du comité national de la recherche scientifique. 

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