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Un homme et une femme se reposent à l'ombre des arbres pour se rafraîchir dans un parc de Perpignan, dans le sud de la France.
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ATLANTICO GREEN

14 juin 2026

Les arbres peuvent-ils vraiment climatiser nos villes et nos maisons ?

Face aux vagues de chaleur, les arbres sont souvent présentés comme des climatiseurs naturels capables de rafraîchir les villes et des bâtiments. Si leur ombre procure un gain thermique immédiat et améliore le confort, leur capacité à refroidir durablement l’air urbain dépend fortement de la densité végétale, de l’accès à l’eau et de la conception des bâtiments.

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maison , îlots de chaleur , logements , habitations , chaleur , canicule , hausse des températures , arbres , espaces verts , nature , végétalisation , arbustes , climatiseur , climatisation , climatiser , appartements , solutions , Urbanisme

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Clément Gaillard

Clément Gaillard est urbaniste, designer et consultant spécialisé dans la conception bioclimatique et la lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Il a fondé le bureau d'études Freio spécialisé dans le design climatique. Il est l'auteur de "Habiter un climat: S'inspirer du passé pour s'adapter" et "Bioclimatique" (éd. Terre Urbaine, 2026 et 2023). Il a également dirigé un ouvrage de référence sur les low-tech : "Une anthologie pour comprendre les low-tech", T&P, 2023.

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