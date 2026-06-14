Les arbres peuvent-ils vraiment climatiser nos villes et nos maisons ?

Clément Gaillard est urbaniste, designer et consultant spécialisé dans la conception bioclimatique et la lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Il a fondé le bureau d'études Freio spécialisé dans le design climatique. Il est l'auteur de "Habiter un climat: S'inspirer du passé pour s'adapter" et "Bioclimatique" (éd. Terre Urbaine, 2026 et 2023). Il a également dirigé un ouvrage de référence sur les low-tech : "Une anthologie pour comprendre les low-tech", T&P, 2023.