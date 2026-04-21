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Blurred backgroundNadia Meziane, réhabilitatrice d'islamisme
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BUTINS DE GUERRE

21 avril 2026

L’entrisme islamique à LFI ? Ce sont les insoumis islamistes qui en parlent le mieux

Il est temps pour Jean-Luc Mélenchon d’assumer qu’il « traîne avec des barbus et des voilées », estime l’islamiste assumée Nadia Meziane. « Nier le réel à ce point, c’est donner des arguments à l’extrême droite ».

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MOTS-CLES

France insoumise , Jean-Luc Mélenchon , Nadia Meziane , islamogauchisme , entrisme islamique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 