Best-Of du 6 au 12 septembre

Médiail y a 2 heures
Dans vos hebdos cette semaine
Revue de presse des hebdos

Le Point voit Mélenchon en agent chinois, l’Express Meloni en nouvelle Merkel; La gauche américaine est aussi confuse que Biden; Les syndicats à l’assaut d’un Lecornu “macronien mais pas macroniste”; Thierry Solère, bête noire des LR

Aussi dans vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs énumère les “vrais dangers des pesticides”, tandis que Marianne fait le bilan de la crise migratoire de 2015-2016. En Grande-Bretagne, on manifeste désormais contre les arrivées massives (de 8 à 18% de la population depuis 2000). Challenges comme La Croix-l’hebdo s’attaquent à notre dépendance aux écrans.

avec Alice Maindron
author imageAlice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Voir la bio »

