Revue de presse des hebdos

Le Point voit Mélenchon en agent chinois, l’Express Meloni en nouvelle Merkel; La gauche américaine est aussi confuse que Biden; Les syndicats à l’assaut d’un Lecornu “macronien mais pas macroniste”; Thierry Solère, bête noire des LR

Aussi dans vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs énumère les “vrais dangers des pesticides”, tandis que Marianne fait le bilan de la crise migratoire de 2015-2016. En Grande-Bretagne, on manifeste désormais contre les arrivées massives (de 8 à 18% de la population depuis 2000). Challenges comme La Croix-l’hebdo s’attaquent à notre dépendance aux écrans.