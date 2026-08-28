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Blurred backgroundÀ la Une de vos hebdos cette semaine
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LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

28 août 2026

Le Point décrypte les (non) campagnes de François Hollande & Sarah Knafo; Dragon Ball & Choose France enterrent la souveraineté industrielle; Bolloré voudrait bien larguer Zemmour; L'école française résiste à l'IA; La dette américaine explose

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Challenges sort de sa torpeur estivale avec un coup de jeune : l'hebdo parie sur les moins de 40 ans qui feront la France de demain face "aux théoriciens, toujours plus nombreux, du déclin inexorable du pays", loin de l'image d'une "jeunesse désabusée, peu ambitieuse ou désengagée".

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MOTS-CLES

Le Point , Le nouvel Obs , Marianne , Challenges , Revue de presse , hebdomadaires , élection présidentielle , Sarah Knafo , Eric Zemmour , IA , Dragon Ball

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 