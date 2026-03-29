ATLANTICO GREEN

29 mars 2026

Le Niño qui se profile pour la saison 2026 devrait être très puissant

Un épisode d’El Niño potentiellement très puissant pourrait se profiler pour 2026, avec à la clé un risque accru de records de chaleur à l’échelle mondiale. Mais s’agit-il d’un véritable tournant climatique ou d’un phénomène naturel amplifiant temporairement le réchauffement en cours ?