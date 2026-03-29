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Lors du phénomène El Niño, une femme marche dans le réservoir asséché du Peñol de Guatapé, en Colombie, en mars 2024.
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ATLANTICO GREEN

29 mars 2026

Le Niño qui se profile pour la saison 2026 devrait être très puissant

Un épisode d’El Niño potentiellement très puissant pourrait se profiler pour 2026, avec à la clé un risque accru de records de chaleur à l’échelle mondiale. Mais s’agit-il d’un véritable tournant climatique ou d’un phénomène naturel amplifiant temporairement le réchauffement en cours ?

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MOTS-CLES

El Niño , La Nina , environnement , climat , réchauffement climatique , chaleur , températures , Météo , conditions météorologiques , phénomène météorologique , records

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.

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