ATLANTICO GREEN
29 mars 2026
Le Niño qui se profile pour la saison 2026 devrait être très puissant
Un épisode d’El Niño potentiellement très puissant pourrait se profiler pour 2026, avec à la clé un risque accru de records de chaleur à l’échelle mondiale. Mais s’agit-il d’un véritable tournant climatique ou d’un phénomène naturel amplifiant temporairement le réchauffement en cours ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.