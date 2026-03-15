ATLANTICO GREEN
15 mars 2026
Le glyphosate, "ennemi" des écologistes, mais ami de l’agriculture et des émissions mondiales de CO2
Le glyphosate est souvent présenté comme l’ennemi public numéro un des écologistes. Pourtant, selon une étude récente de l’économiste agricole Graham Brookes, son utilisation pourrait contribuer à réduire les émissions mondiales de CO₂ en facilitant le développement de l’agriculture de conservation des sols. Entre réduction du travail du sol, économies de carburant et stockage accru de carbone, les effets indirects de cet herbicide relancent le débat sur son rôle réel dans la transition agricole.
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André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.
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