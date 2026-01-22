©
Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française.
CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
22 janvier 2026
Le Conseil d’Etat, nouvel auxiliaire de l’opposition ?
Lors de l’écriture juridique des projets de loi, le gouvernement est obligé de demander l’avis du Conseil d’Etat. Le travail de relecture et d’analyse juridique qui y est fait est pointu, et précieux, surtout en cette période de dégradation de la qualité de la loi. Dans la quasi-totalité des cas, le gouvernement reprend à son compte les suggestions et correctifs proposés.
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
