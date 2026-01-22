POLITIQUE
Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française.

©

Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française.

22 janvier 2026

Le Conseil d’Etat, nouvel auxiliaire de l’opposition ?

Lors de l’écriture juridique des projets de loi, le gouvernement est obligé de demander l’avis du Conseil d’Etat. Le travail de relecture et d’analyse juridique qui y est fait est pointu, et précieux, surtout en cette période de dégradation de la qualité de la loi. Dans la quasi-totalité des cas, le gouvernement reprend à son compte les suggestions et correctifs proposés.

Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

Conseil d'Etat , analyse juridique , réforme constitutionnelle , Assemblée Nationale

Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

