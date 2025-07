Minute Tech

L’anxiété et l’angoisse sont les problèmes de santé mentale les plus courants et voilà comment la tech peut vous aider à y faire face

Les troubles anxieux, première pathologie mentale mondiale, touchent des millions de personnes souvent privées de prise en charge faute de ressources humaines et de stigmatisation persistante. Tandis que moins d’un tiers des patients reçoivent un traitement, une génération de dispositifs connectés -de la respiration guidée aux stimulations cérébrales non invasives, en passant par les applis de TCC et la réalité virtuelle - offre des solutions accessibles pour soulager les symptômes avant l’intervention d’un professionnel. Une révolution technologique qui pourrait alléger la souffrance individuelle et le fardeau sociétal de l’anxiété.