POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Voici", "Closer", "Public".

"Voici", "Closer", "Public".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

31 janvier 2026

Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears

Familles royales sous contrôle, dynasties people en surchauffe, couples ultra-médiatisés et héritages émotionnels à vif : cette semaine, le people raconte moins des vies idéalisées que des équilibres fragiles. Et pendant que l’image se lisse, certaines révélations posthumes viennent rappeler que le vernis craque toujours.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

17 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
2Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
3Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
4Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
5Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears