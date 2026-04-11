REVUE DE PRESSE PEOPLE

11 avril 2026

Laeticia Hallyday & Serge s’achètent un nid à Miami, Ben Affleck rend ses clefs à Jennifer Lopez; Victoria Beckham se désencre, Cruz fait du free-boules, Nicole Kidman des heures sup’; Megan Fox se soldapouffe; Paris Jackson croit les victimes de son père

Familles sous tension, images ultra maîtrisées, récits calibrés au millimètre : cette semaine, la planète people oscille entre contrôle absolu et fissures de plus en plus visibles. Derrière le glamour, les mises en scène et les grands retours annoncés, ce sont surtout les batailles d’image, les héritages lourds et les fragilités bien réelles qui remontent à la surface.