REVUE DE PRESSE PEOPLE
11 avril 2026
Laeticia Hallyday & Serge s’achètent un nid à Miami, Ben Affleck rend ses clefs à Jennifer Lopez; Victoria Beckham se désencre, Cruz fait du free-boules, Nicole Kidman des heures sup’; Megan Fox se soldapouffe; Paris Jackson croit les victimes de son père
Familles sous tension, images ultra maîtrisées, récits calibrés au millimètre : cette semaine, la planète people oscille entre contrôle absolu et fissures de plus en plus visibles. Derrière le glamour, les mises en scène et les grands retours annoncés, ce sont surtout les batailles d’image, les héritages lourds et les fragilités bien réelles qui remontent à la surface.
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MOTS-CLESRevue de presse people , Cruz Beckham , Victoria Beckham , Laeticia Hallyday , Jennifer Lopez , Ben Affleck , Britney Spears , Nicole Kidman , William et Kate , Emmanuel Macron , Brigitte Macron , La famille Kardashian , Kim Kardashian , Kanye West , North West , Eva Longoria , Beyoncé , megan fox , Paulina Porizkova , Paris Jackson , Bella Hadid
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.