Un homme marche dans une rue inondée de Saint-Laurent-sur-Sèvre, après la crue de la rivière Sèvre-Nantaise due aux fortes pluies.
ATLANTICO-GREEN

22 février 2026

Jusqu’à quand pourrons-nous indemniser les catastrophes naturelles ?

Avec les inondations, les crues, les tempêtes et les incendies, le coût des catastrophes naturelles explose et met sous tension le modèle français d’assurance fondé sur la solidarité nationale. Alors que les indemnisations annuelles ont doublé en quelques années, la question n’est plus seulement celle de la prise en charge des sinistres, mais de la soutenabilité du système. Prévention, urbanisme, modulation des primes : jusqu’où faudra-t-il aller pour continuer à indemniser sans fragiliser l’équilibre collectif ?

A PROPOS DES AUTEURS
Claude-Florence Chassain image
Claude-Florence Chassain

Claude-Florence Chassain est membre qualifiée de l’Institut des Actuaires français où elle siège au Haut-Conseil, elle est également membre de l’Institut des Actuaires britannique (FIA) depuis 2001. Elle dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l’assurance, à la fois en audit/conseil pour des acteurs français et internationaux et en compagnie d’assurance, où elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de la finance et des risques au Royaume-Uni. Elle est en charge des activités Actuariat de Deloitte en France et de grands clients internationaux. Depuis 2021, elle est également responsable du secteur Assurances pour Deloitte en France et Deloitte Central Europe (DCE).

