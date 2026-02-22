Jusqu’à quand pourrons-nous indemniser les catastrophes naturelles ?

Claude-Florence Chassain est membre qualifiée de l’Institut des Actuaires français où elle siège au Haut-Conseil, elle est également membre de l’Institut des Actuaires britannique (FIA) depuis 2001. Elle dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l’assurance, à la fois en audit/conseil pour des acteurs français et internationaux et en compagnie d’assurance, où elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de la finance et des risques au Royaume-Uni. Elle est en charge des activités Actuariat de Deloitte en France et de grands clients internationaux. Depuis 2021, elle est également responsable du secteur Assurances pour Deloitte en France et Deloitte Central Europe (DCE).