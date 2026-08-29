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REVUE DE PRESSE PEOPLE

29 août 2026

Jordan Bardella & Maria-Carolina s’instagramisent, Nicole Kidman se sex-Tiktokise; Georgina Rodriguez adopte les enfants de Cristiano Ronaldo; Bianca Censori sert la tête de Kanye West sur un plateau, Gigi Hadid gave Bradley Cooper de prosciu-pâtes

Retour explosif des Sussex, romance princière de Jordan Bardella, stars amoureuses et hommages à Dolly Parton : la presse people mêle cette semaine familles royales, politique, cinéma et provocations.

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MOTS-CLES

Revue de presse , people , Eté , vacances , Bianca Censori , Kanye West , Dolly Parton , Ariana Grande , Meghan et Harry , Brad Pitt , Angelina Jolie , Knox Léon Jolie , Katie Holmes , Gigi Hadid , Bradley Cooper , Nicole Kidman , Asap Rocky , TikTok , Instagram , Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles , Jordan Bardella , Cristiano Ronaldo , Georgina Rodriguez , Adèle Exarchopoulos , François Civil , Naomi Campbell , Jacob Elordi , Kendall Jenner , Laeticia Hallyday , Dua Lipa , Sandra Bullock , Jennifer Lopez , Jeff Bezos , Lana Del Rey , Lauren Sanchez

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People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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