REVUE DE PRESSE PEOPLE
28 mars 2026
Iris Mittenaere & Antoine Dupont jouent l’amour à la plage, Albert & Charlène de Monaco les aliens à la rose; Nicole Kidman chauffe Simon Baker, Taylor Swift reniaise Travis, Madonna se revirginise; les Beckham plouc-parc d’attractionnisent leur chaumière
Entre royautés en quête de modernité, couples ultra-scenarisés, guerres familiales et retours très surveillés, les hebdos people dessinent cette semaine un drôle de paysage : un monde où l’image reste reine, mais où les fissures, elles, ne se cachent plus vraiment.
26 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Nicole Kidman , Tom Cruise , Travis Kelce , Zendaya , Taylor Swift , Madonna , Simon Baker , Joe Jonas , Elton John , Alain Delon , Mariah Carey , David et Victoria Beckham , Meghan et Harry , Cruz Beckham , Romeo Beckham , Charlène et Albert de Monaco
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.