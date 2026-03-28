POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Voici", "Public" et "Closer".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

28 mars 2026

Iris Mittenaere & Antoine Dupont jouent l’amour à la plage, Albert & Charlène de Monaco les aliens à la rose; Nicole Kidman chauffe Simon Baker, Taylor Swift reniaise Travis, Madonna se revirginise; les Beckham plouc-parc d’attractionnisent leur chaumière

Entre royautés en quête de modernité, couples ultra-scenarisés, guerres familiales et retours très surveillés, les hebdos people dessinent cette semaine un drôle de paysage : un monde où l’image reste reine, mais où les fissures, elles, ne se cachent plus vraiment.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

26 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de presse people , Nicole Kidman , Tom Cruise , Travis Kelce , Zendaya , Taylor Swift , Madonna , Simon Baker , Joe Jonas , Elton John , Alain Delon , Mariah Carey , David et Victoria Beckham , Meghan et Harry , Cruz Beckham , Romeo Beckham , Charlène et Albert de Monaco

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1 Et si le changement de régime avait déjà eu lieu en Iran sans que personne ne le remarque vraiment ?
2Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?
3Basculement stratégique des États arabes face à l’Iran : vers un grand boum de la guerre au Moyen-Orient ?
4Cadmium : radioscopie de la dernière panique morale en date à gauche
5Financements publics : la streameuse Ultia débarquée du CNC pour manque de discrétion dans le copinage
6Les nouveaux territoires perdus de la République (mais cette fois-ci au profit des narco-trafiquants)
72027 : Marianne prédit la ruée des médiocres, le Point que la droite va tout gâcher, L'Express voit Marine Tondelier s'enliser dans la morale & Vladimir Poutine dans la luxure ; DiplOmerta : Le Quai d'Orsay enferme ses cadavres dans le placard