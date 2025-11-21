POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

À la Une de vos hebdos cette semaine

Blurred backgroundÀ la Une de vos hebdos cette semaine

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

21 novembre 2025

L’héritage des boomers agite le Nouvel Obs, les revenus de Nicolas Sarkozy intriguent Marianne; Challenges chasse les déficits sociaux; L’Express voit Draghi en super-pompier européen; Macron se paie Retailleau sur le dos de Sansal, Nuñez reste “tiède”

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point encense Boualem Sansal et, pour une fois, aborde le contenu de ses écrits. Cela n’a pas toujours été le cas…

Photo of Alice Maindron
Alice Maindron Go to Alice Maindron page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Populaires

185% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
2Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…
3Les ouvriers paient-ils vraiment les études des cadres comme l’affirme Olivier Faure ?
4Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
5Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne
6Taxe foncière : « C’est une hausse ? Non Sire, c’est juste une mise à jour »
7Droit d’asile incontrôlé : l’Europe qui ferme les portes, celle qui subit