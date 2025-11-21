REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

21 novembre 2025

L’héritage des boomers agite le Nouvel Obs, les revenus de Nicolas Sarkozy intriguent Marianne; Challenges chasse les déficits sociaux; L’Express voit Draghi en super-pompier européen; Macron se paie Retailleau sur le dos de Sansal, Nuñez reste “tiède”

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point encense Boualem Sansal et, pour une fois, aborde le contenu de ses écrits. Cela n’a pas toujours été le cas…