À la Une de vos hebdos cette semaine
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
21 novembre 2025
L’héritage des boomers agite le Nouvel Obs, les revenus de Nicolas Sarkozy intriguent Marianne; Challenges chasse les déficits sociaux; L’Express voit Draghi en super-pompier européen; Macron se paie Retailleau sur le dos de Sansal, Nuñez reste “tiède”
Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point encense Boualem Sansal et, pour une fois, aborde le contenu de ses écrits. Cela n’a pas toujours été le cas…
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
