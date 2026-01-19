C’EST QUI LE PATRON ?

19 janvier 2026

Groenland : Trump re-teste l’Europe, Bruxelles sort (enfin) les quenottes

Nouvelle hausse des droits de douane US, pression sur l'Europe, crispation autour du Groenland... À la demande de Macron, Bruxelles pourrait activer pour la première fois l’instrument anti-coercition, son outil de riposte commerciale.