POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
"Ecoute Donald, t'es bien sympa mais avec les potes, on va finir par t'en coller une..."

©

"Ecoute Donald, t'es bien sympa mais avec les potes, on va finir par t'en coller une..."

C’EST QUI LE PATRON ?

19 janvier 2026

Groenland : Trump re-teste l’Europe, Bruxelles sort (enfin) les quenottes

Nouvelle hausse des droits de douane US, pression sur l'Europe, crispation autour du Groenland... À la demande de Macron, Bruxelles pourrait activer pour la première fois l’instrument anti-coercition, son outil de riposte commerciale.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Groenland , droits de douane , Donald Trump , union europenne , Emmanuel Macron , ACI , Instrument Anti-Coercition

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
3La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?
6Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
7Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte