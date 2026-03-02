LA MINUTE TECH
2 mars 2026
Gemini vous permet désormais de réserver un Uber ou de commander un repas DoorDash directement sur votre téléphone. Voici comment ça marche
Gemini peut désormais exécuter des tâches dans des applications tierces (Uber, DoorDash, Grubhub) en naviguant directement dans l’interface.
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grünemwald est Expert Cyber Sécurité auprès d’ESET France & Afrique Francophone.
