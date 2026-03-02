POLITIQUE
Ce que permet aujourd’hui Gemini, exécuter des tâches directement dans des applications tierces comme Uber ou DoorDash, n’est pas une rupture philosophique, mais une rupture technique.
LA MINUTE TECH

2 mars 2026

Gemini vous permet désormais de réserver un Uber ou de commander un repas DoorDash directement sur votre téléphone. Voici comment ça marche

Gemini peut désormais exécuter des tâches dans des applications tierces (Uber, DoorDash, Grubhub) en naviguant directement dans l’interface.

Benoît Grünemwald Go to Benoît Grünemwald page

THEMATIQUES

Tech & IA
Benoît Grünemwald

Benoît Grünemwald est Expert Cyber Sécurité auprès d’ESET France & Afrique Francophone.