LA MINUTE TECH
13 juillet 2026
Faux hôtels, vrais pièges : les nouvelles arnaques qui ciblent les vacanciers
En cette période de vacances estivales, les cybercriminels perfectionnent leurs méthodes en usurpant l'identité des plateformes de réservation et même des hôtels. Dans ce contexte, les réflexes de cybersécurité les plus simples restent les meilleurs alliés des voyageurs pour éviter qu'une réservation ne tourne au cauchemar.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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