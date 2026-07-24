REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

L'Express voit un Poutine parano attaquer l'Europe, Le Point Mélenchon déchirer les familles; Marianne dénonce le détournement du droit d'asile, Le Nouvel Obs l'IA-pocalypse; A peine nommé, le Défenseur des droits déjà attaqué; Braun-Pivet admire Larcher

Aussi dans vos hebdos cette semaine : le Mossad ose décidément tout, est-ce à cela qu'on le reconnaît ? Il a tenté de s'adjoindre les services de l'ancien président de la république islamique. Le Point ouvre ses colonnes à une députée israélienne anti-Netanyahu, qui voit en lui un tyran. Ça chauffe dans l'Orient compliqué !