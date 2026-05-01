REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
1 mai 2026
L'Express voit Edouard Philippe mauvais dragueur, Marianne craint le retour des Gilets jaunes; Sébastien Lecornu double les dépenses de Matignon, Cécile Duflot nivelle l'orthographe par le bas; Après les patrons, le RN veut séduire le monde de la défense
A la Une de vos hebdos cette semaine : de Funès, star de l'Express ! Julia, la chroniqueuse maison nous fait une leçon de philosophie. Le Nouvel Obs voit Israël devenir un Etat paria, et Le Point nous parle de ces malades qui nous gouvernent…
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A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.