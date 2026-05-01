REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

1 mai 2026

L'Express voit Edouard Philippe mauvais dragueur, Marianne craint le retour des Gilets jaunes; Sébastien Lecornu double les dépenses de Matignon, Cécile Duflot nivelle l'orthographe par le bas; Après les patrons, le RN veut séduire le monde de la défense

A la Une de vos hebdos cette semaine : de Funès, star de l'Express ! Julia, la chroniqueuse maison nous fait une leçon de philosophie. Le Nouvel Obs voit Israël devenir un Etat paria, et Le Point nous parle de ces malades qui nous gouvernent…