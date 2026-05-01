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Blurred backgroundLa revue de presse des hebdomadaires du 30 avril 2026.
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

1 mai 2026

L'Express voit Edouard Philippe mauvais dragueur, Marianne craint le retour des Gilets jaunes; Sébastien Lecornu double les dépenses de Matignon, Cécile Duflot nivelle l'orthographe par le bas; Après les patrons, le RN veut séduire le monde de la défense

A la Une de vos hebdos cette semaine : de Funès, star de l'Express ! Julia, la chroniqueuse maison nous fait une leçon de philosophie. Le Nouvel Obs voit Israël devenir un Etat paria, et Le Point nous parle de ces malades qui nous gouvernent…

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MOTS-CLES

Édouard Philippe , gilets jaunes , Guerre en Iran , pétrole , Essence , Marianne , L'Express , L'Obs , Le Point , Sébastien Lecornu , Cécile Duflot , Alain Minc , Gérald Bronner , François Durvye

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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