POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des employés trient manuellement les déchets plastiques non triés par les machines automatiques avant leur compactage en vue de leur recyclage au nouveau centre de tri de Trigironde à Saint-Denis-de-Pile.
See image caption
See copyright

ATLANTICO GREEN

6 septembre 2026

Et si le recyclage était… pire pour la planète que l’enfouissement de déchets ?

Le recyclage est-il toujours la solution la plus écologique ? Si certaines filières, notamment celles des métaux, permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie et de CO₂, d’autres, comme certains plastiques, affichent des bénéfices environnementaux beaucoup plus limités.

Photo of Dominique Audrerie
Photo of Christian de Perthuis
Dominique Audrerie Go to Dominique Audrerie pageetChristian de Perthuis Go to Christian de Perthuis page

13 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

recyclage , Déchets , Coût , enfouissement , décharge , matériaux , cuivre , fer , film plastique , plastique , verre , microplastiques , ordures ménagères , poubelles , environnement , Pollution , émissions de carbone , émissions de CO2 , écologie

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Audrerie image
Dominique Audrerie

Dominique Audrerie est un expert indépendant des questions environnementales.

Il est également docteur en droit de l'environnement et ancien directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (en 1993).

Il est avocat à la Cour et maître de conférences.

Il est l'auteur de Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel (Confluences, 2003).

Christian de Perthuis image
Christian de Perthuis

Économiste, Christian de Perthuis a dirigé la Mission climat de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la chaire Climat de l’université Paris Dauphine-PSL où il a enseigné pendant 20 ans. Ses travaux sur la tarification carbone font référence. Derniers ouvrages : Carbone fossile-carbone vivant : vers une nouvelle économie du climat (Gallimard, 2023), Climat, 30 mots pour comprendre et agir (De Boeck, 2022) ; Ils voulaient refroidir la Terre, roman (Librinova, 2021).

Populaires

1Jordan Bardella & Maria-Carolina se font des mamours à la fraise, Cyril Hanouna & Shana Loustau se cherchent un nid; Kendji Girac retrouve sa caravane; Jennifer Aniston vante les boules de son boyfriend, Brooklyn Bekcham tâte celui de Nicola Peltz
2Et si le recyclage était… pire pour la planète que l’enfouissement de déchets ?
3Surmortalité due aux canicules : ce que l’analyse des 7000 morts de l’été 2026 nous apprend de notre nouvelle réalité
4Brad Setser : « L'Allemagne a organisé son succès sur le dos de ses voisins, avant que la Chine ne retourne l'arme contre elle »
5Astra : beaucoup plus efficace, plus opaque, plus dangereux… voilà pourquoi ChatGPT-6 nous fait entrer dans une nouvelle ère de l’IA
6Pour la première fois dans l’histoire, le nombre de seniors dépasse celui des jeunes enfants sur la planète et voilà ce que ça va révolutionner
7Qui donc est « raciste » ? Regards sur l’antiracisme perverti