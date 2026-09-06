ATLANTICO GREEN
6 septembre 2026
Et si le recyclage était… pire pour la planète que l’enfouissement de déchets ?
Le recyclage est-il toujours la solution la plus écologique ? Si certaines filières, notamment celles des métaux, permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie et de CO₂, d’autres, comme certains plastiques, affichent des bénéfices environnementaux beaucoup plus limités.
13 min de lecture
Dominique Audrerie est un expert indépendant des questions environnementales.
Il est également docteur en droit de l'environnement et ancien directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (en 1993).
Il est avocat à la Cour et maître de conférences.
Il est l'auteur de Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel (Confluences, 2003).
Économiste, Christian de Perthuis a dirigé la Mission climat de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la chaire Climat de l’université Paris Dauphine-PSL où il a enseigné pendant 20 ans. Ses travaux sur la tarification carbone font référence. Derniers ouvrages : Carbone fossile-carbone vivant : vers une nouvelle économie du climat (Gallimard, 2023), Climat, 30 mots pour comprendre et agir (De Boeck, 2022) ; Ils voulaient refroidir la Terre, roman (Librinova, 2021).
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Dominique Audrerie est un expert indépendant des questions environnementales.
Il est également docteur en droit de l'environnement et ancien directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (en 1993).
Il est avocat à la Cour et maître de conférences.
Il est l'auteur de Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel (Confluences, 2003).
Économiste, Christian de Perthuis a dirigé la Mission climat de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la chaire Climat de l’université Paris Dauphine-PSL où il a enseigné pendant 20 ans. Ses travaux sur la tarification carbone font référence. Derniers ouvrages : Carbone fossile-carbone vivant : vers une nouvelle économie du climat (Gallimard, 2023), Climat, 30 mots pour comprendre et agir (De Boeck, 2022) ; Ils voulaient refroidir la Terre, roman (Librinova, 2021).