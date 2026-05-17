ATLANTICO GREEN
17 mai 2026
Déforestation : la forêt tropicale respire un peu mieux… mais 11 terrains de football disparaissent encore chaque minute
La déforestation tropicale a reculé de 36 % en 2025, portée notamment par les résultats spectaculaires enregistrés au Brésil. Mais derrière cette embellie relative, les signaux d’alerte restent nombreux.
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MOTS-CLESarbres , déforestation , dangers , planète , sauvegarde , espèces protégées , atouts , réchauffement climatique , forêt tropicale , Brésil , Amérique du Sud , objectifs , recherche , statistiques , chiffres , Plantes , feuilles , incendies , risques , europe , France , feux de forêt
THEMATIQUESEnvironnement
Sarah Carter est chercheuse associée au sein du programme Global Forest Watch du WRI (World Resources Institute). Elle a travaillé à l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, où elle était responsable du volet Recherche et Développement de l'Initiative mondiale d'observation des forêts.
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Sarah Carter est chercheuse associée au sein du programme Global Forest Watch du WRI (World Resources Institute). Elle a travaillé à l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, où elle était responsable du volet Recherche et Développement de l'Initiative mondiale d'observation des forêts.