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Cette vue aérienne montre des zones déboisées de la forêt amazonienne dans la municipalité de Tomé-Acu, dans l'État du Pará, au Brésil, le 12 novembre 2025.
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ATLANTICO GREEN

17 mai 2026

Déforestation : la forêt tropicale respire un peu mieux… mais 11 terrains de football disparaissent encore chaque minute

La déforestation tropicale a reculé de 36 % en 2025, portée notamment par les résultats spectaculaires enregistrés au Brésil. Mais derrière cette embellie relative, les signaux d’alerte restent nombreux.

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MOTS-CLES

arbres , déforestation , dangers , planète , sauvegarde , espèces protégées , atouts , réchauffement climatique , forêt tropicale , Brésil , Amérique du Sud , objectifs , recherche , statistiques , chiffres , Plantes , feuilles , incendies , risques , europe , France , feux de forêt

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Sarah Carter

Sarah Carter est chercheuse associée au sein du programme Global Forest Watch du WRI (World Resources Institute). Elle a travaillé à l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, où elle était responsable du volet Recherche et Développement de l'Initiative mondiale d'observation des forêts.

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