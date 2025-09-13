Peopleil y a 39 minutes
Revue de Presse People
Dany Boon s’est recouplé, Clara Luciani faite plaquée; Le prince Harry regrette le Megxit; Justin Bieber fait de la trottinette en moule-boules; Jennifer Aniston a eu une star pour mère dans une vie antérieure; Les ex de Britney Spears entrent en guerre
Des larmes de Clara Luciani à la nouvelle idylle de Dany Boon, des tensions persistantes chez les Windsor aux adieux à Giorgio Armani, en passant par la renaissance de Pamela Anderson et les folies de Justin Bieber, la semaine people a mêlé glamour, chaos intime et coups de théâtre médiatiques.
