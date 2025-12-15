©
Tom Guillermin, directeur technique et programmeur principal de Sandfall Interactive, teste le jeu vidéo « Clair Obscur, Expedition 33 », au siège de Sandfall Interactive, studio de jeux vidéo basé à Montpellier.
LA MINUTE TECH
15 décembre 2025
Clair Obscur : le RPG français qui explose les codes et conquiert le monde
Le jeu vidéo Clair Obscur : Expedition 33 n’est pas seulement un succès critique et commercial. Le jeu de Sandfall Interactive bouleverse les codes visuels et narratifs du RPG traditionnel. Récompensé aux Game Awards 2025 par un nombre record de prix, dont celui de jeu de l’année, ce titre démontre qu’une autre voie est possible pour le jeu vidéo français
Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.
