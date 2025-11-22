POLITIQUE
REVUE DE PRESSE PEOPLE

22 novembre 2025

Charlene de Monaco nage dans la bonté, Meghan Markle se vautre dans le protocole ; Le sextaper de Kim Kardashian réapparaît; Laeticia Hallyday Saint-Barthise Serge, Britney Spears pyjama-partise entre les crottes, Simone Biles se fait boobjobiser

Charlène de Monaco rayonne à nouveau. Après des années difficiles, la princesse signe une véritable renaissance, portée par sa famille et un équilibre retrouvé. Entre confidences rares, gestes tendres et retour aux engagements, elle renoue enfin avec son rôle… et avec elle-même.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.