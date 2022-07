Ces petites solutions Tech pour faire face aux canicules

La technologie peut aider à surmonter et à s'adapter face aux épisodes de canicule.

L’été est bien installé en France et il bat des records de températures. Dans des régions comme la Bretagne, ce lundi pourrait même être la journée la plus chaude de toute son histoire. Heureusement, la technologie est là pour nous protéger de cette chaleur. Atlantico a sélectionné pour vous des objets qui vous permettront de rester bien au frais durant cette vague.

Installer sur son lit un surmatelas rafraîchissant

Si la journée les températures sont insupportables, elles le sont aussi la nuit. Dormir sur un matelas moite et trop chaud est insupportable. Alors pour passer une bonne nuit réparatrice et pouvoir affronter l’enfer de la rue le lendemain, il ne faut pas hésiter à acheter un surmatelas rafraichissant. Il s'agit d’un accessoire de literie qui refroidit votre matelas grâce à des matières organiques respirantes ou une mousse infusée au gel. Cette mousse crée une surface fraîche qui absorbe la chaleur corporelle et la diffuse dans le matelas. Elle s’utilise avec n'importe quel matelas. Couplé à un ventilateur, on vous promet une nuit tout confort.

Notre conseil : Le surmatelas ViscoSoft.

Mettre un purificateur d’air dans son salon

Qui dit hausse des températures, dit augmentation des polluants atmosphériques nocifs et allergènes. Elle favorise la diffusion des polluants présents dans les villes et dans votre intérieur. C’est pourquoi les purificateurs d’air sont la technologie à avoir cet été pour filtrer votre maison des polluants atmosphériques et des allergènes.

Notre conseil : Cher, mais efficace. Le Samsung AX60R5080WD saura nettoyer votre maison avec brio.

Se munir d’un refroidisseur de boisson

Oui, quand il fait chaud, il faut s’hydrater. Et pour que les boissons soient bien fraîches, il existe des refroidisseurs de boissons rapides. Que cela soit une bière, une bouteille de jus d’orange ou de rosé, cet outil fera l’affaire.

À Lire Aussi

Canicule : comment éviter le décès de votre smartphone et de vos autres compagnons électroniques ?

Notre conseil : Le Cooper Cooler

Le fameux ventilateur USB

Étant donné que depuis la pandémie, nous sommes tous en télétravail, autant équiper votre ordinateur. Peu cher, facile à trimballer et frais, le ventilateur USB est un must en cette période de canicule.

Notre conseil : Le JISULIFE Mini si pratique avec ses petites pinces pour bureau

La Smart Bottle

Oui tout existe, la bouteille connectée Pura de Prozis vous rappelle toutes les deux heures de boire une gorgée pour rester hydraté. En plus, elle garde sa boisson chaude ou froide.

Notre conseil : Pura de Prozis

À Lire Aussi

Canicule : petite liste des aliments les plus risqués à la consommation quand le thermomètre monte