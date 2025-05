LIEN NEUROVIRAL

Ces nouvelles preuves qui montrent qu’herpès, Covid et autres infections virales peuvent accélérer le développement des démences

Et si certains virus, bien au-delà de leurs symptômes classiques, jouaient un rôle silencieux mais déterminant dans l’apparition de maladies neurodégénératives ? Des études récentes pointent un lien de plus en plus solide entre infections virales – notamment par l’herpès ou le SARS-CoV-2 – et l’augmentation du risque de démence, y compris la maladie d’Alzheimer.