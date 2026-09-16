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Othman Garrido dans le box des accusés : "J'ai changé. Qui n'a pas fait quelques bêtises dans sa jeunesse ?"
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DAMAS DE PIQUE

16 septembre 2026

A Paris ou à Bruxelles, ces djihadistes qui disent avoir vu la lumière

Jugé à Paris pour sa participation à des décapitations en Syrie, Othman Garrido affirme avoir rompu avec le djihadisme. Une conversion que les experts pénitentiaires jugent possible, mais que son parcours rend difficile à croire.

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MOTS-CLES

djihadisme , Mohamed Bakkali , Othman Garrido , déradicalisation , terrorisme , Justice , Procès

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 