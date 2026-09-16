DAMAS DE PIQUE
16 septembre 2026
A Paris ou à Bruxelles, ces djihadistes qui disent avoir vu la lumière
Jugé à Paris pour sa participation à des décapitations en Syrie, Othman Garrido affirme avoir rompu avec le djihadisme. Une conversion que les experts pénitentiaires jugent possible, mais que son parcours rend difficile à croire.
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MOTS-CLESdjihadisme , Mohamed Bakkali , Othman Garrido , déradicalisation , terrorisme , Justice , Procès
THEMATIQUESJustice
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