La police et les secours sur le quai de la gare de Huntingdon
3 novembre 2025
10 passagers poignardés dans un train anglais : « business as usual » ou attentat terroriste ?
Présentée comme un « acte isolé », l’attaque au couteau des passagers d’un train anglais ravive le souvenir du meurtre de trois fillettes commis par un admirateur d'Al-Qaida en 2024.
