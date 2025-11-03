TOUJOURS CE DOUTE

3 novembre 2025

10 passagers poignardés dans un train anglais : « business as usual » ou attentat terroriste ?

Présentée comme un « acte isolé », l’attaque au couteau des passagers d’un train anglais ravive le souvenir du meurtre de trois fillettes commis par un admirateur d'Al-Qaida en 2024.