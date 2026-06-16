ATLANTI-CULTURE
16 juin 2026
Un Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras
Une adaptation par Anne Consigny, également à la mise en scène et dans le rôle principal, du roman de Marguerite Duras
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
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