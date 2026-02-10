HORS CIRCUIT
10 février 2026
Ni pour ni contre, bien au contraire : disputes amicales et idées qui claquent au cœur du nouveau podcast d'Atlanti’Causeur
Quand Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou se retrouvent pour un podcast où TOUT peut être dit y compris dans... la nuance. Pour la directrice de Causeur comme pour le directeur d’Atlantico rien de plus important que d’assumer de se sentir partagé sur certains sujets comme d’être capable de penser contre soi-même ou contre son « camp ». Jeffrey Epstein, « no kids », Melania Trump et son mari, interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, rétablissement de l’esclavage en Afghanistan, un débat garanti 100% sans langue de bois.
1 min de lecture
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
