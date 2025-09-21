Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 2 heures
Jean-Sébastien Ferjou reçoit François de Rugy dans le podcast d'Atlantico.
Hors circuit

François de Rugy : “Avant de gouverner autrement, commençons déjà par gouverner correctement”

Jean-Sébastien Ferjou reçoit François de Rugy dans le podcast d'Atlantico. Les esprits déçus du macronisme, les dérives des écologistes, les donneurs de leçons... L'ancien président de l'Assemblée nationale venu de chez les Verts et rallie à Emmanuel Macron sort la sulfateuse et n'hésite pas à asséner ses vérités et les leçons tirées de son engagement politique sans aucune langue de bois.

avec Jean-Sébastien FerjouetFrançois de Rugy
author imageJean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Voir la bio »
author imageFrançois de Rugy

François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.

Voir la bio »

