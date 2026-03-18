HORS-CIRCUIT
18 mars 2026
Atlanti’causeur, edition Municipales : faut-il vraiment désespérer face au résultat de LFI et aux « accords de la honte » ?
Une Élisabeth Lévy déprimée par la poussée insoumise, un Jean-Sébastien Ferjou qui tente de la rassurer — ou, à défaut, de « changer la nature de sa dépression ». Au fil des municipales, c’est toute la mécanique politique française qui est passée au crible par la directrice de Causeur et le directeur d’Atlantico
2 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
Populaires
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.