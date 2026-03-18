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Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting de LFI à Angers, le 5 février 2025.
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HORS-CIRCUIT

18 mars 2026

Atlanti’causeur, edition Municipales : faut-il vraiment désespérer face au résultat de LFI et aux « accords de la honte » ?

Une Élisabeth Lévy déprimée par la poussée insoumise, un Jean-Sébastien Ferjou qui tente de la rassurer — ou, à défaut, de « changer la nature de sa dépression ». Au fil des municipales, c’est toute la mécanique politique française qui est passée au crible par la directrice de Causeur et le directeur d’Atlantico

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Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page et Elisabeth Lévy Go to Elisabeth Lévy page

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MOTS-CLES

podcast , LFI , municipales 2026 , diabolisation , Mélenchon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.