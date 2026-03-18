HORS-CIRCUIT

18 mars 2026

Atlanti’causeur, edition Municipales : faut-il vraiment désespérer face au résultat de LFI et aux « accords de la honte » ?

Une Élisabeth Lévy déprimée par la poussée insoumise, un Jean-Sébastien Ferjou qui tente de la rassurer — ou, à défaut, de « changer la nature de sa dépression ». Au fil des municipales, c’est toute la mécanique politique française qui est passée au crible par la directrice de Causeur et le directeur d’Atlantico