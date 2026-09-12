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Blurred backgroundDes drapeaux avec le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). (Image d'illustration)
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12 septembre 2026

Atlanti’Causeur : cette semaine, l’AfD, le pluralisme et l’école française au bord du décrochage

Elisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur la percée de l’AfD en Allemagne et sur les impasses du « cordon sanitaire » : peut-on combattre un parti sans esquiver les questions que se posent ses électeurs ? Ils interrogent aussi la crise du pluralisme, la tentation de censurer les opinions dissidentes et le recul du débat public. Enfin, ils se penchent sur les résultats PISA et le déclin scolaire français, entre abandon de l’exigence, effacement de l’autorité et concurrence éducative mondiale.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Elisabeth Lévy
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MOTS-CLES

Allemagne , AfD , crise démocratique , immigration , déclassement occidental , liberté d'expression , pluralisme , PISA , système scolaire

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.

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