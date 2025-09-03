Symbole de puissance

Xi Jinping s’entoure de Vladimir Poutine et Kim Jong-un pour un défilé militaire géant à Pékin

L’image a fait le tour du monde : Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un côte à côte sur la place Tiananmen. À travers ce défilé militaire grandiose, la Chine a voulu afficher sa puissance et son rôle de pivot d’un axe contestataire face à l’Occident. Entre gestuelle symbolique, discours offensif et alliances renforcées, Pékin a orchestré une démonstration qui sonne comme un défi géopolitique.