Les trois présidents Russes, Chinois et Nord-Coréen, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim-Jong Un, réunis pour assister à un défilé militaire sur la place Tiananmen de Pékin, le 3 septembre 2025(Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Les trois présidents Russes, Chinois et Nord-Coréen, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim-Jong Un, réunis pour assister à un défilé militaire sur la place Tiananmen de Pékin, le 3 septembre 2025(Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) © AFP
Xi Jinping s’entoure de Vladimir Poutine et Kim Jong-un pour un défilé militaire géant à Pékin

L’image a fait le tour du monde : Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un côte à côte sur la place Tiananmen. À travers ce défilé militaire grandiose, la Chine a voulu afficher sa puissance et son rôle de pivot d’un axe contestataire face à l’Occident. Entre gestuelle symbolique, discours offensif et alliances renforcées, Pékin a orchestré une démonstration qui sonne comme un défi géopolitique.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

