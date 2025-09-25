Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 1 heures
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias lors d'un point de presse à Kiev, le 4 juin 2025. (Image d'illustration)
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias lors d'un point de presse à Kiev, le 4 juin 2025. (Image d'illustration) © TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Guerre en Ukraine

Volodymyr Zelensky se dit « prêt » à quitter ses fonctions une fois la guerre terminée

Le président ukrainien a expliqué auprès du média ukrainien Axios qu’il n’avait « pas l’intention de diriger son pays en temps de paix » et appellera à l’organisation d’élections dès la mise en place d’un accord de cessez-le-feu.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Volodymyr Zelensky se dit « prêt » à quitter ses fonctions une fois la guerre terminée

