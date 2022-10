Vladimir Poutine déclare qu'il n'est plus nécessaire de procéder à de nouvelles frappes massives « pour le moment » et affirme que son objectif n’est pas de « détruire l’Ukraine »

Vladimir Poutine s'est confié sur l'avancée de la guerre en Ukraine en marge d'un sommet au Kazakhstan.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne regrettait pas l'invasion de l'Ukraine, qui en est à son huitième mois et que l'objectif de Moscou n'était pas de « détruire » son voisin, selon des informations de Bloomberg. La mobilisation des 300.000 réservistes est presque terminée, a confié le chef du Kremlin à des journalistes au Kazakhstan.

Vladimir Poutine s’est confié sur la guerre en Ukraine auprès de journalistes au Kazakhstan, selon des informations de Bloomberg. Le président russe Poutine s'est exprimé lors du sommet avec les dirigeants des pays post-soviétiques de la Communauté des États indépendants (CEI) à Astana, ce 14 octobre. Vladimir Poutine a déclaré qu'un affrontement direct avec les troupes de l'OTAN serait catastrophique et qu'aucune autre frappe massive sur l'Ukraine n'était prévue « pour l'instant », quelques jours après que des missiles aient frappé près d’une vingtaine de villes du pays :

« Dans l'immédiat, il n'y a pas la nécessité de frappes massives. Actuellement, il y a d'autres objectifs. Pour l'instant. Après on verra ».

Vladimir Poutine assure ne pas avoir « pour objectif de détruire l'Ukraine » :

« Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine ».

Le dirigeant russe a déclaré qu'il ne voyait pas la « nécessité » de s'entretenir avec le président américain Joe Biden.

« Je n'en vois pas la nécessité, il n'y a pas de plateforme de négociations actuellement ».

Vladimir Poutine a confié qu'il n'avait pas encore décidé s'il se rendrait au sommet prévu en novembre à Bali en Indonésie.

Le président russe a assuré ce vendredi faire « tout comme il faut » en Ukraine après bientôt huit mois de combats et au moment où les forces russes ont essuyé de nombreux revers :

« Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut ».

Le Kremlin s’est engagé à ce que les travaux de réparations du pont crucial, le pont de Crimée, reliant la Russie continentale à la Crimée soient effectués d'ici juillet 2023.

Alors que Kiev a annoncé plus de 600 localités récupérées aux Russes le mois dernier, les autorités d'occupation russes ont débuté des opérations d’évacuation des populations de la région de Kherson.

Vladimir Poutine a assuré vendredi ne pas prévoir d'élargir la mobilisation « partielle » annoncée il y a trois semaines pour le conflit en Ukraine. Le dirigeant russe a indiqué que 222.000 hommes avaient été recrutés jusqu'à présent. Il prévoit la fin de la mobilisation « dans deux semaines » et a admis que celle-ci avait connu des ratés.