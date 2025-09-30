Triste record

Violences contre les gendarmes : un niveau inédit en 2024, plus de 9.000 agressions recensées

Jamais les gendarmes n’avaient été autant pris pour cibles. En 2024, les violences commises à leur encontre ont atteint un niveau historique, selon le dernier rapport de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). En neuf ans, ces agressions ont bondi de 55 %, un chiffre qui illustre la montée des tensions sur le terrain et le climat de défiance croissant envers les forces de l’ordre.