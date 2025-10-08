Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 2 heures
Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025. © ALAIN JOCARD / AFP
Suspense

Vers un maintien de Sebastien Lecornu à Matignon ?

En coulisses, le maintien du Premier ministre démissionnaire fait son chemin. L’intéressé s’exprime ce soir au 20 Heures de France 2.

