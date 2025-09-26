Innovation fiscale

Vers un “néo-ISF” : le gouvernement explore une nouvelle taxe sur la fortune pour sauver son budget

Alors que les négociations budgétaires entrent dans leur phase décisive, l’exécutif cherche un compromis avec la gauche sur une mesure symbolique : le retour d’un impôt sur la fortune. Entre la très controversée « taxe Zucman » et un « ISF nouvelle génération », les contours de cette future contribution sur les hauts patrimoines commencent à se dessiner.