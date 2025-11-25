SCANDALE RELIGIEUX

Ces centaines de détenus qui dépérissent dans les prisons pakistanaises parce qu’accusés de blasphème

Pakistan : Des centaines croupissent dans les prisons sur des accusations de blasphème L’UE devrait examiner de près les graves violations de la liberté religieuse commises par le Pakistan avant de prolonger ses avantages commerciaux et tarifaires préférentiels accordés au pays.