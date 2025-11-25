Une fidèle chrétienne embrasse une représentation de la crucifixion de Jésus-Christ lors d'un service du Vendredi saint à l'église Saint-Antoine de Lahore, le 18 avril 2025.
© ARIF ALI / AFP
SCANDALE RELIGIEUX
25 novembre 2025
Ces centaines de détenus qui dépérissent dans les prisons pakistanaises parce qu’accusés de blasphème
Pakistan : Des centaines croupissent dans les prisons sur des accusations de blasphème L’UE devrait examiner de près les graves violations de la liberté religieuse commises par le Pakistan avant de prolonger ses avantages commerciaux et tarifaires préférentiels accordés au pays.
7 min de lecture
MOTS-CLESPakistan , chrétiens , blasphème , prison
THEMATIQUESGéopolitique
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.
