Best-Of du 16 au 22 août

Justiceil y a 2 heures
La prison de Vendin-le-Vieil, près de Lens, où d'importantes figures du narcotrafic français ont été transférées. (Image d'illustration)
La prison de Vendin-le-Vieil, près de Lens, où d'importantes figures du narcotrafic français ont été transférées. (Image d'illustration) © AFP
Détention

Vendin-le-Vieil : la prison de haute sécurité déjà sous le feu des recours

Ouvert fin juillet pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux de France, le quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil multiplie déjà les polémiques. Plusieurs avocats contestent devant la justice des transferts jugés abusifs, tandis que des détenus dénoncent des conditions de détention extrêmes. En quelques semaines, près d’une vingtaine de recours ont été déposés.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

