Vendin-le-Vieil : la prison de haute sécurité déjà sous le feu des recours
Ouvert fin juillet pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux de France, le quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil multiplie déjà les polémiques. Plusieurs avocats contestent devant la justice des transferts jugés abusifs, tandis que des détenus dénoncent des conditions de détention extrêmes. En quelques semaines, près d’une vingtaine de recours ont été déposés.
