Valérie Pécresse va porter plainte contre le député Louis Boyard (LFI) après le lancement du #BlocusChallenge incitant à bloquer les universités et les lycées

Valérie Pécresse a l'intention de porter plainte contre Louis Boyard après le lancement du blocuschallenge sur les réseaux sociaux.

Après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux pour participer au #BlocusChallenge, la démarche du député Louis Boyard est critiquée par de nombreuses personnalités politiques. Valérie Pécresse, la Présidente de la Région Ile-de-France, a notamment décidé, « au nom de la Région ile-de-France en charge des lycées, de porter plainte pour « incitation au délit d'entrave et incitation à la violence » contre le député Louis Boyard », selon un communiqué diffusé ce lundi.

Selon le message de Valérie Pécresse, les déclarations de Louis Boyard « appelant au blocage des lycées et à des publications sur les réseaux sociaux sont inacceptables. Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler aux blocages des lycées, c'est risquer l'affrontement. Les déclarations pyromanes de Louis Boyard sont irresponsables. Les lycées sont des sanctuaires et la violence n'a rien à y faire ».

Louis Boyard a lancé un challenge TikTok sur les réseaux sociaux :

« On s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués (...) C'est pourquoi on lance le hashtag #BlocusChallenge : postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. (…) Une équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous ».

Le député LFI a proposé un défi aux jeunes en leur proposant de publier les « plus belles photo » de blocus de lycée, de collège et d’université, et en échange, un groupe de participants sera tiré au sort et aura le droit de venir visiter l'Assemblée Nationale, avec les membres de La France Insoumise.

Lundi matin, la vidéo de Louis Boyard avait été visionnée plus de six millions de fois sur Twitter. Le député du Val-de- Marne n'est pas le seul élu de La France insoumise à appeler au blocage des lycées et des universités contre la réforme des retraites. « Bloquez tout ce que vous pouvez » à partir du 7 mars, avait lancé Jean-Luc Mélenchon devant des étudiants à Paris, vendredi soir.

À Lire Aussi

Grève du 7 mars : Louis Boyard (LFI) lance le #blocuschallenge pour inciter les lycéens et les étudiants aux blocages