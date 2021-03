Uber va accorder aux chauffeurs britanniques des droits supplémentaires

Dans le cadre d’une victoire majeure pour les syndicats, les chauffeurs travaillant pour Uber, qui sont plus de 70.000 au Royaume-Uni, vont percevoir le salaire minimum et auront droit à des congés payés.

Dans le cadre d’une victoire majeure pour les syndicats, les chauffeurs travaillant pour Uber, qui sont plus de 70.000 au Royaume-Uni, vont percevoir le salaire minimum, selon des informations de CNN et de Quartz. Cette décision historique a été obtenue à la suite d’un accord conclu après une décision de justice à l'encontre d’Uber.

L'accord prévoit la classification des chauffeurs comme travailleurs, avec moins de droits que ceux considérés comme salariés - lesquels ont droit aussi à des congés maladie et au congé parental.

Suite à une plainte déposée par deux anciens chauffeurs Uber, un tribunal britannique a jugé en 2016 que les chauffeurs devaient disposer de droits tels que des congés payés, poussant le géant américain à interjeter appel devant la Cour suprême britannique. La plus haute juridiction a confirmé la décision le mois dernier.

Uber avait indiqué à l'époque qu'il mènerait des consultations avec les chauffeurs, tandis que des avocats ont estimé que plusieurs mois pourraient être nécessaires pour que la décision de justice soit étudiée dans le détail lors d'une nouvelle audience devant un tribunal du travail.

La société a déclaré mardi qu'en tant que « travailleurs » - une classification unique dans le droit du travail au Royaume-Uni et qui ne correspond pas à « employé » - les chauffeurs Uber auront donc droit au salaire minimum, aux vacances et à une pension. Uber n'a pas appliqué les changements à ses livreurs de nourriture Uber Eats, mais uniquement aux conducteurs qui effectuent du covoiturage.

Cette décision marque une défaite importante pour Uber au Royaume-Uni, où il a subi la pression des militants syndicaux et des régulateurs des transports. Uber a défendu son modèle commercial controversé consistant à traiter ses travailleurs comme des entrepreneurs, des travailleurs indépendants.