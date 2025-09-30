Nouvelle tentative

Trump relance l’idée d’un accord à Gaza : un plan de paix ambitieux mais semé d’embûches

Dans un contexte de guerre prolongée et de crise humanitaire à Gaza, Donald Trump a présenté un plan de paix en vingt points censé mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hamas. Soutenu dans son principe par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, le projet repose sur un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, la reconstruction du territoire et la mise en place d’une gouvernance transitoire. Mais l’adhésion du Hamas, exclu du dispositif, reste hautement improbable, laissant planer le doute sur la faisabilité de ce plan.